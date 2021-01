Superheroicos 2: director confirma secuela de We can be heroes

A tan solo pocos días del estreno de Superheroicos, la cinta se ha posicionado en el top 10 de Netflix, por lo que muchos fans se preguntan si el filme contará con una segunda entrega.

Para la alegría del público, el director de We can be heroes, Robert Rodríguez, confirmó en su cuenta de Twitter que su obra tendrá una parte dos.

“¡Los heroicos regresarán para un segundo asalto! ¡Estoy ya en pleno desarrollo de la secuela con Netflix!”, aseguró el cineasta en su red social.

Pese a que Rodríguez no dio más detalles de lo que sucedería en la segunda entrega, no cabe dudas de que el largometraje seguirá enfocándose en los pequeños superhéroes, quienes todavía tienen muchas habilidades por mostrar.

¿Por qué Taylor Lautner no participó como Sharkboy en Superheroicos?

Pese a que el actor encantó a muchos con su interpretación como Sharkboy, en esta cinta lo reemplazó Jeffrey J. Dashnaw, conocido por su participación en proyectos como Sin city (2005), A good day to die hard (2013), Cowboys and aliens (2011), entre otros.

Según el medio South Magazine, Taylor se habría retirado de la actuación en 2018, motivo que lo llevó a rechazar el papel que le dio fama.

¿De qué trata Superheroicos de Netflix?

El argumento nos presenta a los hijos de conocidos superhéroes, incluidos Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de niños con extraordinarias habilidades deberán olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.