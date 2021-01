Justice League: Zack Snyder planeó hasta cinco películas más en el DCEU

Justice League de Zack Snyder tiene emocionados a los fans del DCUE porque se tratará de una experiencia completamente diferente a la versión teatral del 2017. No solo mostrará las ideas originales del director, sino que también ampliará las mismas al tratarse de una miniserie.

La campaña Release the Snyder cut fue toda una proeza y el director no tardó en expresar su agradecimiento a los seguidores que apoyaron el proyecto. En conversación con Comicbook debate, reflexionó sobre todo este proceso y su futuro en el DCEU.

“Seamos francos, jamás pensé que estaría aquí [terminando JL]. Esto es algo sabido, es una película vieja, estoy trabajando en una película de hace 3 años. (...) ¿Que si es genial que los fans tengan tanta fe en lo que hice? Sí, es increíble, y no podría estar más feliz y emocionado porque puedan ver Justice League”, compartió.

Tras estas palabras, confirmó que la miniserie no tiene secuelas en camino. “Lo que yo hice, mi visión sobre esos personajes y el viaje que quise que tomaran, se sabe que lo planeé en unas 5 películas (...) En relación a si lo continuaría, no tengo planes. Actualmente estoy ocupado”, confesó.

Justice league: Snyder cut, se estrenará en HBO Max en 2021. Foto: composición/HBO Max

De acuerdo al cineasta, el Universo Extendido de DC se ha ramificado y ahora posee mayor libertad, por lo que algún día podría dirigir otro proyecto para la franquicia. No obstante, el presidente de DC Films, Walter Hamada, dejó en claro que no sería una situación a corto plazo.

“Al menos por ahora, Snyder no es parte del nuevo plan de DC films, y los ejecutivos del estudio describen su proyecto para HBO Max como un callejón sin salida narrativa, una calle que conduce a ninguna parte”, fueron las palabras del productor durante un encuentro con The New York Times.