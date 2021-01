WandaVision revela nuevo tráiler titulado La nueva era

La serie WandaVision está cada vez más cerca de estrenar sus nuevos capítulos. Recordemos que esta entrega se enfocará en la peculiar vida que tendrán Scarlet Witch y su pareja Visión luego de los eventos ocurridos en la película Avengers: endgame.

Pese a la gran variedad de videos promocionales sobre la sitcom, para Marvel Studios no es suficiente. Por este motivo, recientemente ha compartido a través de su cuenta de Facebook un nuevo tráiler sobre los superhéroes.

Titulado como La nueva era, el teaser muestra la vida de recién casados de Wanda Maximoff y Visión, quienes disfrutan su día a día en los diferentes lugares que rodean su vecindario.

No obstante, todo cambiará para los protagonistas cuando se enteren de que un misterioso hombre está tras sus pasos. ¿Qué harán al respecto?

WandaVision llegará a la plataforma online de Disney Plus el 15 de enero de 2021, para la alegría de los seguidores. Asimismo, un reciente informe de la misma compañía señaló que la serie contará con un total de nueve episodios.

WandaVision presentaría a un personaje de los X-Men

A pesar de que no se conocen muchos detalles acerca de la trama del show, el portal We Got This Covered informó que un integrante de los X-Men será importante para la historia de la ficción.

El personaje al que se refiere la web es Quicksilver, quien fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson y apareció por primera vez en el UCM en la película Avengers: age of Ultron.

Sin embargo, el mutante no sería caracterizado por el reconocido actor sino por Evan Peters, artista que tuvo el mismo papel en la saga cinematográfica de X-Men producida por Fox.