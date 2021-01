Wonder Woman 3: Liam Neeson podría ser Zeus, según nuevo informe

Tras la confirmación de una tercera película de Wonder Woman, muchos rumores sobre el elenco han salido a la luz. Uno de los supuestos que más ha sorprendido, es que el actor Liam Neeson estaría en conversaciones con Warner Bros para interpretar un importante papel.

Según indicó el portal web We Got This Covered, el reconocido artista podría interpretar a Zeus, el padre de Diana Prince, personaje que solo había sido mencionado en las dos primeras entregas.

El posible motivo que señala el sitio online es que Warner Bros estaría en búsqueda de famosas celebridades para que su obra cinematográfica tenga mayor alcance y atraiga a los espectadores.

Cabe resaltar que Neeson ya caracterizó ese papel en los largometrajes Clash of the titans (2010) y Wrath of the titans (2012), por lo que no sería de extrañar que el actor vuelva a darle vida al dios griego.

Hasta la fecha, la productora no se ha manifestado respecto a la reciente información, por lo que es cuestión de semanas para conocer los detalles de quiénes serán parte de Wonder Woman 3.

Patty Jenkins tiene planes para una cuarta cinta de Wonder Woman

A raíz del estreno de la cinta en cines y en streaming, muchos se preguntan si la saga continuará con más entregas. Ante esto, la directora de la ficción, Patty Jenkins, brindó algunos detalles para el sitio web Explore Entertainment.

“La historia continúa después de esto en películas que puedo o no dirigir, pero tengo dos historias más que se convierten en la culminación de esta franquicia y se trata de mujeres que intervienen como mujeres, de la manera más amorosa, pura y natural”, comentó la cineasta.

Pese a que la creadora se expandió más acerca de una tercera parte del largometraje de la Mujer Maravilla, quedaría pendiente la trama de la cuarta entrega.