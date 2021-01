Thor: Ragnarok es una de las mejores películas de Marvel, según Patty Jenkins

Thor: love and thunder promete revolucionar el Universo Cinematográfico de Marvel con una aventura llena de humor desenfrenado y personajes fuera de serie. Para la ocasión, Taika Waititi volverá como director luego de su éxito liderando la tercera entrega, Ragnarok.

Mucha expectativa se ha formado en torno a la película que traerá de regreso a Natalie Portman como la nueva diosa del trueno. La directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, no fue indiferente a la producción y contó por qué está segura de que el resultado no decepcionará a los fans, durante el podcast WTF.

“Thor: Ragnarok es una de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos. Es pura alegría y está tan bien ejecutada (...) Taika Waititi es un gran cineasta e hizo una gran cinta”, declaró, remarcando que el cineasta es la mejor opción para dirigir al personaje en la pantalla grande.

Tras estas palabras, Patty Jenkins expresó que está muy agradecida de que el dios del trueno haya encontrado a Taika. “Él tiene el mejor genio para hacer Thor. Es increíble”, agregó mientras recordada su experiencia con Marvel y las razones por las que decidió no dirigir la secuela de Thor.

Como se recuerda, Jenkins estuvo a punto de formar parte de la franquicia pero se desvinculó por diferencias creativas y no confiar en el proyecto. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la cineasta vuelva a colaborar con Disney, propietaria de Marvel Studios.

Durante el último Investor day de Disney, la compañía anunció que Patty Jenkins se hará cargo de una nueva película para Star wars. Se trata nada menos que de Rogue squadron, la cinta que presentará a una nueva generación de pilotos de cazas estelares cuyos viajes llevarán la saga a la futura era de la galaxia.