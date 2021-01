Thor: love and thunder es una de las cintas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. El filme está dirigido por Taika Waititi y cuenta con un prometedor elenco que compartirá escena con Chris Hemsworth y Natalie Portman.

A la gran lista de actores se unirá Chris Pratt, algo que el mismo intérprete confirmó en una conversación en streaming que se hizo para recaudar fondos para la organización Feed Thy Neighbor.

Pratt confesó que estaba esperando la segunda semana de enero de 2021 para viajar a Australia y grabar sus escenas en Thor: love and thunder.

“¿Acabas de decir que vas a estar en Thor?”, le preguntaron al actor y este respondió: “Sí, ¿se supone que no debía decirlo? Es una locura, creo que nadie lo sabía. Sí, si que lo sabían”, confirmó Pratt entre risas.

Chris Hemsworth niega que se retirará de Marvel tras Love and thunder

Aunque cientos de fanáticos creen que Thor 4 será la última entrega en la que participaría Chris Hemsworth, el actor desmintió el rumor en una entrevista para Elle Man en setiembre de 2020.

“¡Estás loco! No voy a entrar en ningún periodo de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta marca. Al menos eso espero”, aseveró el intérprete.

Thor: love and thunder - fecha de estreno

La cinta tiene de protagonistas a Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman y Tessa Thompson, quienes regresan a sus papeles originales. La película está programada para estrenarse en los cines el 6 de mayo de 2022.