The Mandalorian 2 agrega homenaje al actor original de Boba Fett

Disney Plus fue elogiada por millones de personas debido al estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, serie que muestra el viaje de Grogu y Din Djarin a través de la galaxia.

Han pasado dos semanas desde que se emitió el último capítulo de la segunda entrega de la serie de Star wars y un día antes del gran final, el 17 de diciembre de 2020, falleció Jeremy Bulloch; el actor que dio vida a Boba Fett en 1980 y 1983 respectivamente.

Este legado ha sido reconocido por Disney y Lucasfilm y ahora podrá verse en el final del último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian un tributo al actor.

Ahora, al terminar el episodio y antes de la escena post créditos se puede leer una pequeña dedicatoria que dice: “En recuerdo a Jeremy Bulloch”.

Bulloch se retiró de la actuación en 2018 con un conmovedor mensaje en el que describía el papel de Boba Fett como un privilegio.

“Con mucho dolor de mi corazón he decidido dejar de asistir a convenciones y seguir poniendo el casco de Fett. No ha sido una decisión fácil, en 1979 me llamaron para interpretar a Boba Fett en El Imperio contraataca y desde entonces, ese día ha cambiado por completo la dirección de mi vida de una forma maravillosa. Ha sido un privilegio haber tenido la oportunidad de inspirar a tantos fans de Star Wars. Gracias a todos, los echaré de menos”.