HBO pierde la mitad de su audiencia sin Game of thrones

Lejano parece el día en que Game of thrones rompió récord de audiencia en HBO con su último episodio. Más de 1 año después, la cadena de televisión estaría echando en falta el estreno semanal de la serie que cautivó a la audiencia por su épica historia llena de fantasía y conflictos políticos.

Un nuevo reporte de Variety dio a conocer los ganadores y perdedores de la televisión en cuestión de ratings en 2020. Allí se menciona que HBO perdió más de la mitad de sus espectadores, en esta época de transición al streaming como Netflix y Disney Plus.

De acuerdo al artículo, la significativa caída de espectadores está atribuida a la falta de Game of thrones, la cual no ha podido ser reemplazada hasta ahora. Asimismo, se da a entender que los siguientes títulos no lograron mantener la valla que dejó la ficción.

Para alegría de sus seguidores, HBO está trabajando en House of the dragon, uno de los cuatro spin-off que contará una parte importante del mundo de fantasía creado por George R. R. Martin. El programa estará basado en la novela Fire and blood.

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, al enfocarse en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.

Anteriormente, el presidente de HBO, Casey Bloys, confirmó a Deadline que House of the dragon llegaría en 2022. A su vez, señaló que la producción ya se encontraba en marcha puesto que es la prioridad número uno. De esta manera, se espera que los números de rating remonten significativamente tras su lanzamiento.