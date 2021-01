Disney Plus estrenos enero 2021: series y películas que llegan vía streaming

No ha pasado mucho tiempo desde que Disney Plus llegó a Latinoamérica, no obstante, el servicio de streaming ya tiene preparados todos los títulos que estarán disponibles en el primer mes de 2021.

Uno de los estrenos más esperados es WandaVision, programa que seguirá los pasos de La bruja escarlata y Visión tras los terribles acontecimientos en Avengers: endgame.

Asimismo, la plataforma de streaming incorporará dentro de su catálogo Legens, show de Marvel Studios que recopilará los momentos más épicos de todos los superhéroes del UCM.

A continuación, mostramos una lista con todas las películas, series y documentales que se estrenarán en Disney Plus en enero de 2021.

Películas

Mary Poppins returns - 15 de enero

Isla de perros - 15 de enero

Horton y el mundo de los quién - 1 de enero

Wild Uganda - 22 de enero

Cabeza de martillo - 1 de enero

Dr. Dolittle 3 - 15 de enero

Los pingüinos de papá - 1 de enero

Epic - 29 de enero

Great shark chow down - 1 de enero

Ramona and Beezus - 29 de enero

700 sharks - 1 de enero

Ferdinand - 8 de enero

The Wolverine - 1 de enero

Texas storm squad - 29 de enero

Series

WandaVision - 15 de enero

Llamando a Ned - 1 de enero

Dinosaurs - 29 de enero

Elena de Avalor - 15 de enero

Legends - 8 de enero

Disney insider - 15 de enero

The incredible Dr. Pool - 29 de enero

Disney Fam Jam - 8 de enero

Cortometrajes