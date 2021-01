Cobra kai 3: reencuentro de Elisabeth Shue y Ralph Macchio, luego de 34 años

Cobra kai 3 significó la participación de Elisabeth Shue como Ali Mills Schwarber, la exnovia de Daniel y Johnny que regresó a sus vidas. Si bien los fans pensaron que la actriz solo haría un breve cameo, el personaje recordó viejos tiempos y dio una nueva perspectiva sobre la inacabable rivalidad.

Su aparición en el show solo era cuestión de tiempo, debido a su importancia en las películas de Karate kid. Por su parte, los fanáticos no podían estar más satisfechos con el reencuentro entre los tres personajes, luego de 34 años desde la primera entrega de la saga cinematográfica.

En una entrevista para Entertainment Weekly, Elisabeth Shue reveló que fue impresionante volver a ver a Ralph Macchio (Daniel LaRusso) después de tanto tiempo. El caso no fue el mismo con William Zabka, ya que se habían cruzado anteriormente.

“Me recordó que nos encontramos una vez en 1986 en un juego de los Mets, y no lo había visto desde entonces. Cuando nos vimos por primera vez, estaba en shock. Dije: ‘Oh, Dios’, y eso es exactamente lo que me dice cuando me ve por primera vez en el episodio”, declaró al medio.

Elisabeth Shue ingresó a la temporada 3 de Cobra Kai, serie proveniente del universo de Karate Kid. Foto: composición/Netflix

En cuanto al día en que se encontró a Zabka: “Me encontré con Billy en la Comic-Con por extraño que parezca para The boys, solo unos meses antes”. La actriz no entró en mayores detalles, lo que dejó volar la imaginación de los fanáticos.

En el capítulo 9 titulado Feel the night, Ali y Johnny asisten a una fiesta donde se cruzan con Daniel y Amanda LaRusso. Los cuatro comparten una divertida escena hablando sobre lo que fue aquel verano de 1984. Ya para el final de la temporada, Ali Mills se despide y deja abierta la posibilidad de una próxima participación.