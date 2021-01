Cobra kai 3: ¿Terry Silver ingresará a la serie tras llamado de John Kreese?

La temporada 3 de Cobra Kai llegó el pasado 1 de enero a Netflix, y en pocas horas se ha posicionado como la serie más vista en Perú.

Con Daniel LaRusso y Jhonny Lawrence intentando sobrellevar su relación, sobre todo luego del incidente entre Miguel y Robby en la escuela, los fanáticos ya están hablando de su final, aquel que nos adelantó el retorno de un personaje más de la franquicia Karate kid.

Si eres de los que ya vio la temporada 3, sabrás que en los capítulos finales Daniel y Jhonny retoman —a su estilo— su amistad. Aquí, los líderes de Cobra Kai y Miyagi-do se dan cuenta que el verdadero villano no está entre los dos, sino es John Kreese (Martin Kove).

Los eternos rivales deciden ahora combinar dojos con la esperanza de vencer a Kresee. Al ver su unión, el exmilitar les dice: “¿Por qué no solucionamos esto a la antigua? Nos vemos en el torneo All Valley, si perdemos, me voy”. Ellos dos aceptan.

Momentos después, vemos el último flashback de Cobra Kai, donde se puede apreciar a John en Vietnam. Tras rescatar a su amigo Twig (Terry Silver) de una muerte segura, este le dice: “Te debo una, hombre. Me salvaste la vida. Cualquier cosa que necesites estaré para ti”. Regresando al presente, vemos a Kreese mirando una vieja foto del ejército, levanta el teléfono, marca y dice: “Hola, ha pasado mucho tiempo”.

Con este final de temporada, más de uno se pregunta a quién llamó exactamente. Si bien no tenemos una confirmación, sucedería lo que pasó con Elisabeth Shue (Ali Millis): el retorno del fundador de Cobra Kai, Terry Silver, estaría asegurado.

El personaje apareció en Karate kid 3 de 1989 y fue interpretado por Thomas Ian Griffith. Silver es conocido por ser un hombre de negocios dispuesto a todo y eso se vio en la cinta cuando, junto con Kreese, intimidaron a Daniel LaRusso y al señor Miyagi.