Cobra kai 3: ¿por qué Mantarraya no apareció en los nuevos capítulos?

La temporada 3 de Cobra kai llegó el 1 de enero a Netflix, y en pocas horas se ha posicionado como la serie más vista en Perú.

Con Daniel LaRusso y Johnny Lawrence intentando sobrellevar sus problemas, sobre todo luego del incidente entre Miguel y Robby en la escuela, los fanáticos han notado que un personaje no forma parte de los nuevos capítulos: Mantarraya.

¿Por qué Mantarraya no está en la temporada 3 de Cobra kai?

Paul Walter Hauser, actor que da vida a Raymond Stingray, habló meses atrás con el portal Showbiz Cheat Sheet sobre la serie y sus nuevos episodios. En aquella ocasión, dejó entrever que no sería parte de Cobra kai 3.

“No puedo decir si soy parte o no, pero lo que puedo comentar es que en esta temporada, la próxima o en algún momento de la historia me verán aparecer de nuevo”, comentó.

En la serie, la ausencia del personaje se justificó indicando que Raymond Stingray (Mantarraya) había dejado la escuela tras una orden de libertad condicional. “Fue liberado, pero debe mantenerse a 150 metros de los niños”, se indicó.

Recordemos que en la temporada 2 de Cobra kai Mantarraya fue parte de la pelea protagonizada por miembros de Cobra kai y Miyagi-do, por lo que no sería raro pensar que por esta acción perdiera su trabajo.

El regreso de Mantarraya a Cobra kai

Días atrás, quien habló sobre la ausencia de algunos actores en la serie fue Jon Hurwitz, productor ejecutivo y co-showrunner de la ficción.

En conversación con TVLine explicó que, como ya ha sucedido con personajes en la temporada 2, esta vez Aisha y Mantarraya no fueron incluidos en los nuevos capítulos, algo que no se debe interpretar como una salida definitiva de Cobra kai.

“El hecho de que un miembro del elenco no aparezca durante un periodo de tiempo, no significa que haya abandonado la trama o no tenga opción de retorno. La historia tiene mucho que explotar todavía’, dijo.