The office: NBC libera material nunca antes visto del capítulo final

The office, recientemente galardonada como la mejor serie de comedia, es sumamente conocida dentro de la cultura popular por muchos motivos: el carisma de Michael Scott, la excentricidad de Dwigth, la historia de amor entre Jim y Pam, su formato de falso documental y los memes que se desprenden de este. Sin embargo, algo característico de la serie son sus cold open, las situaciones que suceden antes de los créditos de apertura.

El falso documental que narra el día a día de una empresa papelera de Scranton dejó grandes momentos llenos de risas con cold opens como el simulacro de incendio de Dwight, el entusiasmo de Michael con el parkour, Jim asiático, el logo de DVD y más. Sin embargo, hubo uno que nunca vio la luz sino hasta hoy que fue liberado.

El material en mención forma parte del último capítulo de la serie y fue retirado del corte final por falta de tiempo, afirmó Brian Baumgartner, quien interpretó a Kevin, en su podcast An oral history of The office con Dave Rogers, editor del show.

El video muestra a Jim y Pam efectuándole una broma a Dwigth. El engaño consiste en hacerle creer que se encuentra dentro de la Matrix, como se muestra en la película de ciencia ficción de las hermanas Wachowski de 1999. Luego de observar “errores” en la realidad y ser interrogado por su computadora, Dwight recibe la llamada de Dorfeo, el supuesto hermano de Morfeo de la saga de Matrix, representado por el guardia de seguridad Hank, interpretado por el difunto Hugh Dane.

Luego, Dwight se dirige al almacén donde Dorfeo le da a escoger, al igual que en la película ganadora de cuatro premios Oscar, entre dos pastillas: una azul y otra roja.

Mira el cold open nunca antes visto de The office a continuación: