Wonder Woman 3: Patty Jenkins habla sobre la futura película de Gal Gadot

Wonder Woman 1984 hizo que Gal Gadot regrese como la princesa amazónica, años antes que ocurran los eventos vistos en las películas Batman v Superman y Liga de la justicia.

Después del estreno del filme en cines y en HBO Max, miles de personas se preguntan si la saga continuará con más entregas. Ante esto, la directora de la ficción, Patty Jenkins, confirmó que seguirá la historia con una tercera parte.

A pesar de que es prematuro hablar sobre la trama de Wonder Woman 3, Jenkins aprovechó una entrevista con Den of Geek, donde afirmó que a diferencia de sus predecesoras, la tercera película protagonizada por Gal Gadot no estará ambientada en el pasado.

“No pienso volver a situarla en el pasado porque ¿a dónde vas a ir? Tienes que seguir adelante. Definitivamente es una historia contemporánea. Esto es todo lo que puedo decir. Dónde la pondremos y cómo se resolverá, eso no lo he definido del todo”, explicó la cineasta.

Patty Jenkins solo dirigirá Wonder Woman 3 si se estrena en el cine

En una entrevista con The New York Times, Jenkins dio a entender que si Warner Bros continúa con su plan de estrenar las próximas cintas en los cines y en HBO Max al mismo tiempo, es posible que no sea la directora de Wonder Woman 3.

“Veremos qué sucede, realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer una tercera película si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un modelo teatral posible. No sé si lo haría si no lo hubiera”.