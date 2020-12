Cobra Kai 3: ¿por qué Aisha, Nichole Brown, no estará en serie de Netflix?

Dos meses después del estreno de Cobra Kai 1 y 2 en Netflix, los fans siguen hablando sobre lo que podría suceder en el ciclo 3, sobre todo luego de lo que pasó en su dramático final.

Ahora, para sorpresa de todos, el servicio de streaming anunció que la serie retornará el 1 de enero de 2021 al servicio. Eso sí, una de sus actrices no volverá a la historia.

¿Por qué Aisha no estará en Cobra Kai 3?

Meses atrás, Nichole Brown confirmó que no volvería a ser Aisha, alumna de Johnny Lawrence (William Zabka), para los nuevos capítulos, ya que -según dijo- “los productores de la serie no habían encontrado un lugar para ella en los nuevos episodios”.

“Oficialmente no estaré en la temporada 3 de Cobra Kai. Es desafortunado, pero gracias por la oportunidad durante todo este tiempo”, escribía la joven en su cuenta de Instagram.

Foto: @nichole_brown/Instagram

A días de la llegada de la temporada 3 de Cobra Kai en Netflix, quien también contó su versión de la salida de la intérprete del programa es Jon Hurwitz, productor ejecutivo y co-showrunner de la ficción. En conversación con TVLine, confirmó el alejamiento de Brown, pero indicando que su regreso no está cerrado.

“Amamos a Aisha y Nichole, pero como sucedió con varios personajes de la temporada 1 y 2, el personaje no formará parte del ciclo 3 por decisión general. El hecho de que un miembro del elenco no aparezca durante un período de tiempo, no significa que haya abandonado la trama o no tenga opción de retorno. La trama tiene mucho que explotar todavía’, explicó.

En la serie, Aisha fue vista por última vez en la pelea que tuvieron Tory, Miguel, Robby y Samantha LaRusso. La joven fue parte de los espectadores de la escuela previo al trágico accidente.