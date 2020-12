The umbrella academy 3 ya tendría fecha de inicio y final de rodaje

El programa The umbrella academy ha ganado mayor popularidad desde el estreno de su segunda temporada en Netflix. El show de ficción, que está basado en los cómics de Gerard Way, atrapó a los fans por su originalidad y los misterios que oculta.

A raíz del éxito de la secuela, el gigante de streaming confirmó a finales de octubre una tercera entrega que continuará con las extravagantes aventuras de los Hargreeves. Ahora, un nuevo informe detalla cuándo comenzará las grabaciones de la próxima entrega.

Según el portal web Production Weekly, la tercera temporada de The umbrella academy inciará su rodaje en Toronto el 8 de febrero de 2021 bajo el nombre falso Chroma, esto con el fin de evitar filtraciones de la trama o visitas inesperadas.

Asimismo, el medio también explica que se espera que las filmaciones terminen el 17 de agosto del mismo año, por lo que los nuevos capítulos de la serie podrían llegar en febrero de 2022.

Recordemos que a inicios de noviembre Netflix confirmó cuándo iba a ser el inicio de las grabaciones de The umbrella academy 3, no obstante, no fijó un día específico.

Para la tercera parte del show, los Hargreeves deberán reparar los problemas generados tras su llegada a su época actual. La familia de superhéroes se encontrará con nuevos y misteriosos personajes que podrían poner en peligro su existencia.

¿De qué trata The umbrella academy?

La serie nos cuenta la vida de los miembros de una familia de superhéroes llamada Hargreeves. Todos trabajan juntos en la academia Umbrella para resolver la misteriosa muerte de su padre, mientras se enfrentan a muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes.