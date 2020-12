The Mandalorian: serie de Disney Plus es la más pirateada del 2020

Disney Plus se ganó el interés de millones de personas en el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, serie que muestra el viaje de Grogu y Din Djarin a través de la galaxia.

La serie cuenta con 16 capítulos y según informa el portal Torrent Freak, la producción de Lucasfilm es la más buscada en las descargas ilegales, de acuerdo a los datos recogidos por BitTorrent.

En 2019 la serie que lideró el ranking fue marcado por Game of thrones y The Mandalorian quedó en tercera posición, por debajo de Chernobyl.

The Mandalorian: retrasan estreno de la tercera temporada hasta el 2022

Disney envió un documento con sus próximos estrenos para 2021 y las únicas series de Star wars en su lista para el próximo año son El libro de Boba Fett y The Bad batch. El segundo título es una animación, que ya presentó un tráiler, por lo que es probable que se estrene antes de Boba Fett.

Jon Favreau confirmó que The book of Boba Fett se encuentra grabándose bajo la supervisión de Robert Rodríguez y al terminar se rodará la tercera temporada de The Mandalorian.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.