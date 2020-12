The Batman: tráiler fue elegido como el mejor del 2020

Batman es uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics y forma parte indeleble de la cultura pop. Por este motivo, los fanáticos estuvieron atentos a los nuevos detalles del tráiler de la nueva película del héroe, protagonizada por Robert Pattinson.

Es así que el medio especializado Collider escogió el adelanto del largometraje como el mejor del año 2020. La web norteamericana realizó un ránking de los 20 mejores tráilers del 2020 y The Batman fue el ganador.

La película dirigida por Matt Reeves supera a otros avances como Dune, Jungleland, Nomaland, Candyman, Minari y The Devil all the time.

Como vemos en el avance, el superhéroe de DC intenta descifrar los complicados acertijos de su enemigo (Paul Dano) para evitar que más candidatos a la alcaldía sean asesinados. Sin duda, una lucha psicológica que acaba de superar las expectativas del público.

¿De qué tratará The Batman?

Según informó la página web FandonWire, la película se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será el ‘El Acertijo’ de Paul Dano, quien asesina a los candidatos a la alcaldía y deja extraños mensajes en el lugar del crimen.

La película mostrará la relación paternal de Alfred y Bruce Wayne

Según Greig Fraser, director de fotografía de The Batman, Matt Reeves ha decidido profundizar en la conexión emocional que existe entre Bruce Wayne y Alfred.

“Puedo decir algo que algunos actores ya han apuntado. Es una película que se centra mucho en los personajes. Sobre el personaje de Andy Serkis y el de Robert Pattinson. Realmente, es el eje central de todo. Es un guion muy bueno. Como todos los guiones de Matt, está muy bien pensado”, confesó Fraser.