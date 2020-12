Las mejores series del 2020

Redacción Fama

En el año del confinamiento y de la cancelación de varias producciones por el COVID-19, la televisión por streaming ofreció actuaciones, escenas y guiones memorables, la mayoría sobre hechos históricos o de contenido social. Según la crítica, la multiplemiada ‘The Crown’ confirmó su reinado este año con la incursión de Lady Di (Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson). El elenco de la serie lo lidera la ganadora del Óscar Olivia Colman y este año no estuvo alejada de la polémica, incluso, el gobierno británico pidió añadir un aviso que aclarase que era ficción. “No podíamos hacer justicia a la persona que fue sin incluir esto. La bulimia era algo sintomático de la confusión emocional y de los sentimientos reprimidos que sintió”, dijo Corrin sobre su personaje.

La serie creada y escrita por Peter Morgan ha sido tema tendencia y lideró la clasificación con más de 2 mil 200 millones de minutos de tiempo de visualización en los Estados Unidos. Otra serie aclamada por la crítica fue ‘Mrs. America’ de Hulu-Fox. “Trata sobre una mujer conservadora clave en la historia de Estados Unidos, Phyllis Schlafly. Era obvio que el elenco sería fantástico con Cate Blanchett”, dice la BBC.

De otro lado, una de las mejores del 2020 fue la serie creada y protagonizada por Michaela Coel, ‘I May Destroy You’(HBO). Se basa en la historia de la actriz y aborda el consentimiento sexual, el racismo y la violencia de las redes sociales. La serie española ‘Patria’ también fue elegida. “Brillante en su comienzo y su final, la serie creada por Aitor Gabilondo es una impecable adaptación de la novela de Fernando Aramburu”. Además, Rotten Tomatoes y The Hollywood Reporter han coincidido en otras producciones: el thriller con Nicole Kidman y Hugh Grant, ‘The Undoing’; la serie de ciencia ficción ‘Lovecraft Country’; ‘The Third Day’ con Jude Law y Naomi Harris, ‘Better Call Saul’ y la producción ganadora de un Emmy ‘Poco ortodoxa’.

The Mandalorian

“Entretenimiento puro y duro; muy bien hecho. La entrañable relación entre el mandaloriano y Baby Yoda, viajando de un lado a otro, es un divertimento que satisface tanto a los seguidores de ‘Star Wars’ como a los que no conectamos con ese mundo”, El País.

Gambito de dama

La serie más vista en la historia de Netflix, protagonizada por Anya Taylor-Joy, está basada en la novela de Walter Tevis. La historia de la niña prodigio del ajedrez en la década de los 50 obtuvo el mayor puntaje de la crítica mundial.