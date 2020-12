Justice League: Snyder cut no tendrá segunda parte y no forma parte del DCEU

La Justice League de Zack Snyder llegará el próximo 25 de marzo de 2021 a través de HBO Max y los fans ya están contando los días para su estreno. No solo desarrollará más a los personajes, sino que también ampliará la historia con la llegada de Darkseid y nuevas subtramas.

Muchos seguidores están esperanzados de que el éxito de la miniserie reanime el Universo Extendido de DC y produzca más títulos derivados. Sin embargo, esta fantasía estaría lejos de volverse realidad tras las últimas declaraciones del presidente de DC Films, Walter Hamada.

“Al menos por ahora, Snyder no es parte del nuevo plan de DC films, y los ejecutivos del estudio describen su proyecto para HBO Max como un callejón sin salida narrativa, una calle que conduce a ninguna parte”, fueron las palabras del productor durante un encuentro con The New York Times.

En cuanto al futuro del DCUE, Hamada aseguró que su compañía está lista para presentar la primera versión del DC multiverse. “No creo que nadie más haya intentado esto... Pero el público es lo suficientemente sofisticado como para entenderlo. Si hacemos buenas películas, lo aceptarán”, agregó.

De esta manera, las esperanzas de los fans por ver secuelas o precuelas derivadas de Justice League fueron considerablemente reducidas. Sin embargo, esperan que el cineasta ofrezca una actualización sobre la posible segunda parte del show que concluiría la invasión de Darkseid.

Justice League: Snyder cut, se estrenará en HBO Max en 2021. Foto: composición/HBO Max

Como se recuerda, el realizador reveló que estaba planeando una continuación y ya había hablado con los actores sobre el proyecto, durante un panel virtual con The Nerd Queens. Uno de estos artistas fue Ray Porter, quien interpreta al villano.

Los primeros guiones tenían planeado una mayor participación del personaje en la ficción. De hecho, también aparecería en el flashback de la batalla por las cajas madre, pero su presencia fue eliminada por completo para no opacar a Steppenwolf.