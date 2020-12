El exorcista: película original tendrá nueva secuela después de 47 años

El exorcista, película estrenada en 1973 y protagonizada por Linda Blair, es considerada como un referente del género de terror. Su éxito entre el público y la crítica hizo que se produzcan 2 secuelas y una precuela estrenada en el 2004.

Sin embargo, estas películas ya no formarían parte de la cronología oficial del largometraje. Según informa The Hollywood Reporter, David Gordon Green, director del reboot de Halloween, es el elegido para estar a cargo de una nueva secuela del filme.

El cineasta está en conversaciones para ser el realizador del nuevo proyecto cinematográfico que estará producida por Blumhouse y Morgan Creek Productions.

Blumhouse es el estudio que estuvo detrás del reinicio de Halloween y que ha lanzado exitosos títulos como El infiltrado del KKKlan’, Huye o la conocida franquicia de La purga.

A pesar de que existía un rumor que indica que William Friedkin, director de la cinta original, sería parte de la nueva secuela de El exorcista, el creativo usó su cuenta de Twitter para asegurar que no estaba involucrado en esta nueva entrega.

“Hay un rumor en IMDb que dice que estoy trabajando en una nueva versión de El exorcista. No es un rumor, es una mentira. No hay suficiente dinero o motivación en el mundo que me haga volver a ello”, escribió el cineasta.