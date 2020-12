DC planea estrenar cuatro películas en el cine y dos en HBO Max por año

El año 2020 ha beneficiado a las plataformas de streaming, debido al cierre de los cines por la pandemia ocasionada por el coronavirus, la emergencia sanitaria hizo que los estudios trasladaran a la mayoría de sus películas a este tipo de servicios.

Por tal motivo, Warner Bros anunció que gran parte de sus estrenos en 2022 se realizaran de manera simultánea en cines y en HBO Max, estrategia que puso en práctica con Wonder Woman 1984.

La compañía tendrá la tarea de estrenar cuatro películas en cines y dos en exclusiva para HBO Max. Según ha declarado Walter Hamada, el presidente de DC Films, estos cuatro largometrajes serán las más caras del estudio.

Por ahora las películas confirmadas de DC son The Batman, The Flash, Aquaman 2, ¡Shazam! La furia de los dioses y Black Adam.

Zack Snyder desea dirigir otra gran historia de DC Comics

Durante una aparición en una transmisión en vivo del programa de YouTube de The Nerd Queens, en donde el director de Man of steel contó que le encantaría concretar una adaptación del cómic escrito por Frank Miller.

“Estoy muy obsesionado con ese cómic. Siempre he pensado que tal vez algún día en el futuro, como un único Batman, lo haríamos. Es un sueño que tengo”, indicó el responsable de la película de Watchmen.

Esta no es la primera vez que Snyder habla de una eventual adaptación de The dark knight return. En marzo de este año comentó que era una posibilidad y reafirmó que varios elementos de Batman vs. Superman fueron inspirados por ese cómic.