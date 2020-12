Luego de una serie de retrasos, Wonder Woman 1984 trajo a Gal Gadot de regreso para derrotar a Cheetah y Max Lord. En esta ocasión, no contó con la ayuda de otro superhéroe, pero sí de su amado Steve Trevor, quien volvió de la muerte. Sin embargo, no sería el único personaje que sorprendió en pantalla.

Para sorpresa de sus seguidores, el esposo y dos hijas de la actriz también hicieron acto de presencia a modo de cameo. Esto ocurre en la última escena, cuando Diana Prince ve a padres de familia mientras juegan con sus hijos en la calle durante las celebraciones decembrinas.

En un comienzo, muchos fans no se percataron del hecho mientras que otros estaban escépticos. Sin embargo, la protagonista confirmó en una entrevista para Kevin McCarthy la presencia de su marido, Yaron Varsano, e hijas, Maya y Alma, en la más reciente producción del Universo Extendido de DC.

“Tengo dos hijas y ambas aparecen. La mayor aparece con el hijo de Patty y la pequeña, de la que estaba embarazada mientras hacía los reshoots de la primera película, aparece con mi esposo”, confesó Gal Gadot sumamente orgullosa y agradecida por el trabajo realizado.

“Cambió mi vida por completo. La cantidad de trabajo, pensamientos y emociones que hemos puesto en esta cinta son muchos. No podría haberlo hecho sin el apoyo de mi increíble familia. Tenerlos capturados en la película conmigo, porque son parte de ella, significa mucho y es increíble”, concluyó.

Película también trajo de vuelta a una actriz cercana al universo Wonder Woman. Foto: composición/Warner Bros

Wonder Woman 1984 - sinopsis oficial

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor, interpretado por Chris Pine, regresa de la muerte. Ahora, hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y de un mundo completamente distinto.