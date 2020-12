The crown: fiesta de Lady Di y Freddie Mercury podría salir en quinta temporada, según fans

La cuarta temporada de The crown era uno de los estrenos más esperados de Netflix. Los nuevos capítulos nos presentaron a la Princesa de Gales e interesantes datos de su vida. Sin embargo, hay un hecho real que podría estar reservado para una nueva entrega.

En la más reciente temporada se ve a Diana con solo 19 años, al salir de fiesta en compañía de sus amigas. Tras tomar el título de princesa, tuvo que respetar las normas de acuerdo a los protocolos del palacio, pero, al parecer, no siempre fue así.

Una de las anécdotas nunca antes escuchadas de Diana se dio a conocer en el libro The power of positive drinking, publicado por Cleo Rocos en 2013. En sus páginas se describe una divertida noche de fiesta protagonizada por la princesa, Freddie Mercury, Keny Everett y la escritora.

Diana, apoyada por Freddy Mercury, los convenció para acompañarlos a un bar gay. Luego de aceptar la propuesta, vistieron a la futura princesa con una casaca militar, gorro y lentes oscuros para ocultar su identidad. El plan funcionó y nunca se supo de este hecho hasta la publicación del libro.

“Una vez que se completó la aventura, todos nos miramos el uno al otro, unidos en nuestra búsqueda triunfante. ¡Lo hicimos! Nunca fue tan emocionante y divertido ir a un bar”, se puede leer en la páginas.

Aunque The crown no ha mostrado tal suceso en pantallas, los fanáticos no pierden la esperanza de que sea plasmada en la quinta temporada.