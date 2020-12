Pedro Pascal recuerda su participación en la serie cancelada de Wonder Woman

Después de retrasarse por algunos meses, Wonder Woman 1984 se estrenó el último 16 de diciembre, tanto en cines como HBO Max. La recepción fue generalmente positiva por parte de los fans, aunque no obtuvo una buena taquilla en Estados Unidos.

Sin embargo, antes del lanzamiento de la secuela de la cinta protagonizada por Gal Gadot, en 2011 el canal estadounidense NBC trató de concretar una serie de la Mujer Maravilla.

Aquel proyecto iba a ser protagonizado por Adrianne Palicki, quien mostraría una versión de Wonder Woman que era dueña de una compañía a la vez que combatía el crimen con su alter ego. No obstante, la propuesta no prosperó y fue cancelada.

A pesar que Wonder Woman 1984 no está conectada con la cancelada serie, ambas producciones cuentan con participaciones de Pedro Pascal. Mientras que en la película el actor da vida a Max Lord, en el piloto televisivo de 2011 interpretó a Ed Indelicato, un detective de la policía de Los Ángeles que era el vínculo entre esa institución y la heroína.

La revista Variety aprovechó la entrevista que le realizó a Pascal para preguntarle como fue su experiencia en la serie:

“Fue como un sueño hecho realidad. La influencia de David E. Kelley en la televisión cuando recién salí de la universidad era muy grande. También pensé que si la serie era buena o no, eso cambiaría mi situación financiera significativamente, incluso si tenía media temporada antes de que se cancelara”.

“Pero ni siquiera lo escogieron. Volví a los procedimientos, ya sabes, CSI y eso. Tuve un año bastante malo después de eso en términos de trabajo muy esporádico”, indicó Pascal.