The Mandalorian 2: Baby Yoda baila y Robert Rodríguez toca la guitarra

The Mandalorian, la exitosa serie de Disney Plus, ha expandido los horizontes de Star Wars con su segunda temporada. No solo mantuvo la esencia de la trilogía original, sino que también elevó los estándares para las futuras producciones gracias al dúo protagónico: Mando y Baby Yoda.

Mucho se ha comentado sobre el futuro de los personajes luego de tomar caminos distintos. Sin embargo, tendremos que esperar los nuevos capítulos para ver cuánto ha crecido el pequeño tras su entrenamiento con Luke Skywalker y el reencuentro con su padre.

Con motivo de las fechas navideñas, Robert Rodríguez compartió un vídeo donde se dispone a tocar la guitarra en compañía de Grogu, a través de Instagram. Al ritmo de la música, la adorable criatura baila como no lo había hecho antes en la serie, lo que robó el suspiro de sus seguidores en las redes sociales.

Según el director, el clip se grabó durante el rodaje del episodio 14, titulado La tragedia. Sin embargo, decidió darlo a conocer el 25 de diciembre para subir el ánimo de los fanáticos que quedaron disgustados con el retraso de la tercera temporada para el 2022.

Cabe resaltar que algunos miembros del set se mostraron cautivados por Baby Yoda. Uno de ellos es Werner Herzog, el actor que anteriormente interpretó a El cliente y se rehusó a que el títere de la tierna criatura fuera reemplazado por tecnología de animación.

De acuerdo a la directora Deborah Chow, el artista quedó encantado. En algunas ocasiones, incluso se olvidó que se trataba de un ser inanimado y comenzó a dirigir al muñeco en las escenas que compartían pantalla.

“Estaba dirigiendo a Werner Herzog con el muñeco de Baby Yoda. Él acababa de enamorarse del bebé. Creo que había olvidado que en realidad no era una criatura viva, y comenzó a interactuar con esta”, fueron las palabras de la cineasta, tras afirmar que otros actores hacían lo mismo.