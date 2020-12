La película El Grinch, también conocida como How the Grinch stole christmas, celebra este 2020 su vigésimo aniversario, razón por la cual los fans no han dudado en verla una vez más este año.

Con la cinta en Netflix, la popularidad del film que protagonizó Jim Carrey en el 2000 se ha incrementado, a tal punto que, en redes sociales, ha surgido un curiosa teoría sobre Max, el perro que acompaña al personaje gruñón.

¿Cuál es el origen de Max, el perro de el Grinch?

Para aquellos que desconocen la historia, el Grinch vive en la cima de un monte en la Villa Quién junto a su perro Max. Cada año, su odio por la Navidad se hace más fuerte a medida que los ciudadanos arrojan sus regalos no deseados al vertedero del pueblo, el cual conduce directamente a su hogar.

Esta información es la que fanáticos están relacionando con el origen de Max. Al ser el Grinch la criatura que recoge los regalos desechados por los Quién, el perro corrió con la misma suerte y fue un obsequio que nadie quiso. “Lo que es basura para unos, para otros es fragancia”, dice el personaje de Carrey en una parte de la cinta.

Entonces el Grinch recibía lo que nadie quería en navidad y de ahí salió Max. Cuándo se supera eso? pic.twitter.com/5a1c9A40BV — Laura Pinto (@latalpinto) December 24, 2020

Si nos vamos a los libros, el portal Digital Spy toma de referencia al texto de 1998 The Grinch meets his Max, donde se indica que el can es descubierto por el personaje verde después de perderse en el monte de la Villa Quien. Esta información podría apoyar la teoría de que el animal fue abandonado.

Al Grinch le llegaba toda la basura que nadie quería,Así que Max el perro del Grinch fue un regalo que nadie quizo y el se lo quedo... pic.twitter.com/vEEnwsi183 — cata ★ (@catagaldames15) December 23, 2020

Para conmemorar los 20 años del estreno de El Grinch, fanáticos pueden ver la película una vez más en Netflix, servicio que la tiene como una de las más vistas de diciembre.