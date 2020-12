Grey’s anatomy: guía completa de todos los episodios navideños

La Navidad 2020 llegó también para Grey’s anatomy. Una reciente publicación de la cuenta oficial de Facebook de la serie dio a conocer una lista con todos los capítulos relacionados a la popular festividad del 25 de diciembre.

Los comentarios en la famosa red social no se hicieron esperar y muchos seguidores agradecieron el gesto, por lo que algunos aseguraron que aprovecharían la oportunidad para maratonear con los nueve episodios especiales del icónico drama médico.

There's no greater gift 💕 Happy holidays from #GreysAnatomy.

Recordemos que la serie cuenta, hasta el momento, con 17 temporadas, por lo que la lista se podría ampliar en un futuro. A continuación, mostramos cuáles son los títulos navideños de Grey’s anatomy.

Temporada 1, episodio 1 – A hard day’s night

Temporada 2, episodio 2 – Grandma got run over by a reindeer

Temporada 5, episodio 22 – What a difference a day makes

Temporada 6, episodio 10 – Holidaze

Temporada 8, episodio 13 – If / Then

Temporada 8, episodio 14 – All you need is love

Temporada 9, episodio 7 – I was made for lovin’ you

Temporada 14, episodio 20 – Judgement day