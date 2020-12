Friends: todos los capítulos de Navidad para ver en Netflix

Friends ha festejado la Navidad a lo largo de sus temporadas, por lo que varios de sus fanáticos han aprovechado estas fechas para ver los capítulos respectivos en compañía de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross y Chandler.

Dado que la serie abandonará el catálogo de Netflix el 31 de diciembre, te compartimos los mejores episodios navideños para maratonear desde la comodidad de tu casa. ¿Está tu favorito en la lista?

The one with Phoebe’s dad (2x09)

Es Navidad y Monica trata de dar propinas con galletas en lugar de dinero. Chandler y Joey compran los regalos a último momento. Phoebe descubre que el hombre en las fotos de su abuela no es su padre. Por su parte, Ross y Rachel protagonizan una nueva pelea.

The one where Rachel quits (3x10)

Rachel está harta de ser mesera, por lo que Joey y Chandler la animan a seguir una carrera en la moda. Phoebe ayuda a Joey a vender árboles de Navidad, pero se molesta al saber que los árboles viejos se tiran en una trituradora. Monica se vuelve adicta a las galletas Mint treasures, lo que obliga a Ross a cortar su suministro.

The one with the girl from Poughkeepsie (4x10)

Ross decide seguir una relación con una chica que vive a dos horas y media en tren de su casa. Phoebe intenta escribir la perfecta canción de Navidad acerca de sus amigos. Joey ayuda a Monica, tratando de llegar a todo el personal, como a ella en su nuevo restaurante.

The one with the inappropriate sister (5x10)

Ross enseña a Joey cómo conseguir empleo por sí mismo. Phoebe trabaja para la Armada durante las vacaciones. Monica está harta de la obsesión de Rachel por Danny y le pregunta a él si quiere salir con Rachel.

The one with the routine (6x10)

Janine consigue una invitación para una sala de baile, la víspera de fin de año y decide invitar a Joey, Monica y Ross. De vuelta a casa, Phoebe y Rachel saquean el apartamento y otros sitios para buscar sus regalos de Navidad, mientras Chandler está allí.

The one with the holiday armadillo (7x10)

Ben va a pasar las fiestas con su padre, Ross. Es por eso que el protagonista quiere aprovechar la ocasión para enseñarle la historia de Hanukah aún si esto implica hacerlo disfrazado como Papá Noel. Sin embargo, no consigue el disfraz querido sino el de un armadillo.

The one with Ross’s step forward (8x11)

Rachel está en una etapa de su embarazo en la que las hormonas se le disparan y todos los hombres que ve le parecen atractivos. Mona le propone a Ross enviar felicitaciones de Navidad conjuntas, lo que hace a Ross plantearse en qué estado está su relación.

The one with Christmas in Tulsa (9x10)

Monica no se siente a gusto sabiendo que Chandler está en el trabajo solo con Wendy, quien intenta propasarse con él. Finalmente, deja el trabajo y vuelve a Nueva York para estar con sus amigos y su esposa.

Friends - sinopsis oficial

La serie narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York: Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por salir adelante en sus periplos profesionales y personales.