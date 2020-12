El Grinch: ¿qué pasó con Cindy Lou, 20 años después de la película?

El Grinch es una de las películas favoritas para ver en Navidad, gracias a su increíble mensaje sobre la reconciliación. Sin duda, una historia que no habría sido igual sin la participación de Cindy Lou, una tierna pequeña que cambió al famoso ogro verde interpretado por Jim Carrey.

A 20 años de su estreno, muchos fans que crecieron con esta película se preguntan: ¿Qué pasó con la adorable niña que ayudó al Grinch a amar la Navidad? Puede que en la ficción continúe en el pueblo de Villaquién, pero la actriz que dio vida al personaje tomó un rumbo diferente.

Actualmente, la artista Taylor Michel Momsen se desempeña como una cantante de rock pesado. Tiene 27 años y vive en Estados Unidos. Además es modelo, actriz y compositora. Solo en su cuenta de Instagram, cuenta con más de un millón y medio de seguidores alrededor del mundo.

Ella es conocida por ser la vocalista de una banda de hard rock, llamada The Pretty Reckless. En 2010, su primer disco Light me Up salió al mercado y se convirtió en un éxito en Reino Unido e Irlanda. En el top internacional, logró que sus sencillos “Make me wanna die” y “Miss nothing” se posicionaran entre los 20 primeros lugares.

Aunque ahora mantiene una relación más distante de la actuación y el modelaje, llegó a participar en la serie Gossip girl con el personaje Jenny Humphrey. Sin embargo, su personaje en El Grinch dejó huella en el corazón de los espectadores quienes aún la siguen nombrando como Cindy Lou.

El Grinch - sinopsis oficial

El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad. Para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.