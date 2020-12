Wonder Woman 3: Gal Gadot desconoce si habrá tercera película

Wonder Woman 1984 se estrenó el pasado 16 de diciembre luego de una serie de retrasos ocasionados por la crisis sanitaria. El resultado no dejó indiferente a los fans del Universo Extendido de DC, quienes finalmente vieron a Gal Gadot como la Mujer Maravilla.

En una entrevista concedida para Variety, la protagonista contó que se encuentra muy feliz con el resultado pese a la taquilla en cines. Además, reveló que no tenía detalles sobre una tercera entrega o los planes de Warner Bros con su aguerrido personaje.

“No tenemos ni idea (de la tercera película). Nunca sabes qué pasará. (...) Tendremos que esperar y ver qué pasa”, fueron las palabras de la actriz, las que fueron suficientes para preocupar a los seguidores del DCUE y la anticipada trilogía de la superheroína.

Independientemente de la decisión, ella tendría sus propias condiciones para participar en el proyecto. “Me encantaría hacer otra si la historia es genial y con Patty Jenkins, por supuesto. Pero no lo sé”, agregó, antes de afirmar que el nuevo largometraje sería un “buen cierre” para la amazona.

Patty Jenkins no sabe si podría dirigir Wonder Woman 3. Foto: composición/ Warner Bros

Anteriormente, la directora Patty Jenkins dio a entender que si Warner Bros continúa con su plan de estrenar las próximas cintas en los cines y en HBO Max al mismo tiempo, es posible que no sea la directora de Wonder Woman 3.

“Veremos qué sucede, realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer una tercera película si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un modelo teatral posible. No sé si lo haría si no lo hubiera”, sentenció para The New York Times.