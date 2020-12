¿Quién es Anya Taylor-Joy? De Gambito de dama a Furiosa en Mad Max

Con solo 24 años, Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las estrellas más prometedoras de la industria gracias a sus versátiles personajes y dominio del escenario en que se encuentre. Sin importar el género, la actriz ha logrado salir bien librada de cada uno y convertirse en una de las grandes favoritas.

Anteriormente, la artista sobresalió por protagonizar Thoroughbreds, La bruja, Fragmentado, Peaky blinders y La casa de las miniaturas. Gracias a estas experiencias, el cineasta George Miller la eligió para interpretar a Furiosa en un spin-off de Mad Max: furia en el camino.

La noticia sorprendió a miles de cibernautas, quienes tenían la esperanza de que Charlize Theron continuaría con su papel. Sin embargo, el director explicó que prefirió buscar a alguien más joven para el rol por encima de emplear CGI para el rejuvenecimiento digital.

En conversación con Deadline, el artista explicó que la nueva cinta servirá a modo de precuela y contará los orígenes de Furiosa. Además, se mostrará parte de su vida antes de que se uniera a Max Rockatansky en Fury road.

Sin duda, un papel que podría elevar la carrera de Anya Taylor-Joy y asegurarle un próspero futuro dentro de la industria. Incluso varios detractores terminaron convencidos con la elección de la actriz gracias a sus más recientes producciones, las cuales fueron estrenadas en medio de una época de crisis para Hollywood a causa de la pandemia de la COVID-19.

Este 2020, la actriz fue la estrella de cinco grandes proyectos: X-men: los nuevos mutantes, Última noche en Soho, Here are the young men, Emma y Gambito de dama, la aclamada serie de Netflix que ha conquistado al público internacional.