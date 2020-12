Netflix muestra el logo de la película animada de The witcher

La primera temporada de The witcher fue un éxito entre los suscriptores de Netflix. Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan protagonizan la serie que adapta las novelas homónimas del escritor polaco Andrzej Sapkowski y que cuenta las aventuras del brujo Geralt de Rivia.

En enero de 2020, el gigante de streaming anunció que estaba produciendo una película de animación ambientada en The Witcher, titulada Nightmare of the wolf, que estaría dirigida por el creador del show, Lauren Schmidt Hissrich.

Ahora, la compañía ha presentado a través de Twitter un teaser en donde puede verse el logo de la cinta animada.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

La ficción estará centrada en Vesemir, el mentor de Geralt de Rivia y miembro de la Escuela del Lobo, quien estará acompañado por otro brujo desconocido.

Nightmare of the wolf llegará al catálogo de Netflix a mediados de 2021. Mientras tanto, la producción de la temporada 2 de The witcher continúa, aunque tiene contratiempos, como la lesión de Henry Cavill al filmar una escena de acción.

The witcher - sinopsis oficial

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla a la casa de su infancia en Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.