Disney comparte su calendario de estrenos 2021 para streaming y cines

Debido a la pandemia del coronavirus, muchas producciones han tenido que suspender sus estrenos. No obstante, Disney ya preparó sus próximos lanzamientos para los cines y en su plataforma de streaming.

A dos semanas de culminar el evento Disney Investor Day, se dio a conocer, por el momento, 30 títulos de las 32 series y películas que llegarán a partir de 2021.

A continuación, mostramos qué contenidos estarán disponibles a partir del próximo año.

WandaVision – 15 de enero del 2021 en Disney Plus.

Pixar popcorn – enero del 2021 en Disney Plus.

Flora & Ulysses – 19 de febrero del 2021en Disney Plus.

Raya and the last dragon – 5 de marzo del 2021 en cines y con costo extra en Disney Plus.

The king’s man –12 de marzo del 2021 en cines.

The Falcon and the Winter Soldier – 19 de marzo del 2021 en Disney Plus.

Bob’s burgers– 9 de abril del 2021 en cines.

Ron’s gone wrong – 23 de abril del 2021 en cines.

Black Widow – 7 de mayo del 2021 en cines.

Free Guy – 21 de mayo del 2021 en cines.

Loki – mayo del 2021 en Disney Plus.

Luca – 18 de junio del 2021 en cines.

Shang-Chi and the legend of the ten rings – 9 de julio del 2021 en cines.

Jungle cruise – 30 de julio del 2021 en cines.

Deep water – 13 de agosto del 2021 en cines.

The Beatles: get back – 27 de agosto del 2021.

What if…? – Verano del 2021 en Disney Plus.

Dug days – Otoño del 2021 en Disney Plus.

Death on the Nile – 17 de septiembre del 2021 en cines.

The last duel – 15 de octubre del 2021 en cines.

Eternals – 5 de noviembre del 2021 en cines.

Encanto – 24 de noviembre del 2021 en cines.

West side story – 10 de diciembre del 2021.

Ms. Marvel – finales del 2021 en Disney Plus.

Hawkeye – finales del 2021 en Disney Plus.

The book of Boba Fett – diciembre del 2021 en Disney Plus.

Diary of a wimpy kid – 2021 en Disney Plus.

Everybody’s talking about Jamie – 2021 en cines.

Night at the museum - 2021 en Disney Plus.