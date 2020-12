Deadpool 3: Dafne Keen espera que la película traiga de regreso a X-23

Logan, la última película de Hugh Jackman como Wolverine, presentó a la mutante X-23, una joven mutante que se convirtió en una hija para el héroe y la heredera de su legado en futuras películas del universo X-Men. Este aguerrido personaje fue interpretado por Dafne Keen, quien pensaba retomar su papel en una nueva película.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a buen puerto por razones aún desconocidas. Las esperanzas de su realización se redujeron aún más tras la compra de FOX por parte de Disney. A pesar de esto, la actriz confesó que no ha perdido el interés. “Entraría en el juego cuando hayan escrito y decidido hacer la película. (...) Iré felizmente”, contó anteriormente a Elle.

Para alegría de sus seguidores, Dafne Keen volvió a platicar sobre la posibilidad de que el largometraje finalmente se retome ahora que Disney dará luz verde a algunos proyectos subidos de tono como Deadpool. Se trataría de una noticia que la ha emocionado por las nuevas oportunidades que ofrece dicha decisión.

“Estoy 100% esperanzada. Intento no tener demasiadas esperanzas en caso de que no suceda, pero realmente espero que suceda porque me encantó interpretar a Laura. Es un personaje increíble y ocupa un lugar muy especial en mi corazón”, declaró en una entrevista al sitio Looper.

“Y para ser justos, me puso realmente feliz toda la situación de Deadpool 3 porque obviamente sospeché que no iban a hacer más películas de clasificación R cuando Disney compró a FOX. Pero entonces dar luz verde a Deadpool es una gran señal para otras películas de clasificación R”, agregó.

¿Qué pasó en Logan (2017)?

Por primera vez, Wolverine es verdaderamente vulnerable. Después de una vida de dolor y angustia, su mentor Charles Xavier lo convence para asumir una última misión: proteger a una joven que será la única esperanza para la raza mutante.