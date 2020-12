Wonder Woman 3: Patty Jenkins solo dirigirá la película si se estrena en el cine

Después de retrasarse por algunos meses, Wonder Woman 1984 se estrenó el último 16 de diciembre, tanto en cines como HBO Max. La recepción fue generalmente positiva por parte de los fans, aunque no obtuvo una buena taquilla en Estados Unidos.

Si bien aún no se ha confirmado la tercera parte de la película protagonizada por Gal Gadot, la cineasta Patty Jenkins puso en duda su continuidad como directora de los futuros largometrajes de la heroína.

En una entrevista con The New York Times, Jenkins dio a entender que si Warner Bros continúa con su plan de estrenar las próximas cintas en los cines y en HBO Max al mismo tiempo, es posible que no sea la directora de Wonder Woman 3.

“Veremos qué sucede, realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer una tercera película si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un modelo teatral posible. No sé si lo haría si no lo hubiera”.

Además, la directora planteó que en este momento no veía a Wonder Woman 3 como su próximo proyecto, ya que está trabajando en Rogue Squadron, película de Star Wars.

Wonder Woman 1984: sinopsis oficial

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman (Gal Gadot) deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor, interpretado por Chris Pine, regresa de la muerte. Ahora, hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y un mundo completamente distinto.