The Mandalorian: retrasan estreno de la tercera temporada hasta el 2022

Después del emotivo final de la temporada 2 de The Mandalorian, los fanáticos de Star wars se alegraron al saber la fecha de estreno de la tercera entrega de la serie creada por Jon Favreau y emitida en Disney Plus.

Es así que la serie llegaría en diciembre de 2021, fecha que coincidiría con el estreno de The book of Boba Fett, la cual se centraría en las aventuras del cazarrecompensas en Tatooine.

Sin embargo, el lanzamiento de los nuevos episodios de la producción no llegarán el día previsto. Disney envió un documento con sus próximos estrenos para 2021 y las únicas series de Star wars en su lista para el próximo año son El libro de Boba Fett y The Bad batch. El segundo título es una animación, que ya presentó un tráiler, por lo que es probable que se estrene antes de Boba Fett.

Jon Favreau confirmó que The book of Boba Fett se encuentra grabándose bajo la supervisión de Robert Rodríguez y al terminar se rodará la tercera temporada de The Mandalorian.

¿Qué ocurrirá en la tercera temporada de The mandalorian?

Con la ausencia de Grogu, los nuevos episodios podrían enfocarse en el conflicto de Mando con Bo-Katan, quien necesita el sable oscuro para convertirse en la gobernante del Mandalore. Aunque Din le ofreció el arma, Gideon explicó que debe ganarlo en batalla para reclamar de manera legítima el poder.

Por otro lado, Moff Gideon ya adquirió las muestras de sangre que necesitaba de Baby Yoda. La pregunta es ¿para quién es? Se cree que los experimentos genéticos sirven para la creación de Snoke, el líder de la nueva orden.