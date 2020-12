Sex and the city vuelve sin Kim Cattrall: HBO Max alista nuevos capítulos

Los regresos no dejan de aparecer. Según información de Page Six de The New York Post, HBO Max desarrolla una nueva historia para Sex and the city, serie que conquistó la televisión entre 1998 y 2004.

El portal especializado menciona que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon ya estarían en conversaciones para volver a dar vida a Carrie Bradshaw, Charlotte York-Goldenblatt y Miranda Hobbes, respectivamente.

Con las protagonistas originales como parte de esta historia, la única que no integraría el proyecto sería Kim Cattrall, actriz que interpretó a Samatha Jones. En varias ocasiones la artista se ha manifestado en contra de retomar su personaje, por lo que esto la dejaría fuera de la ficción. Por otro lado y como es de conocimiento público, ella y Parker no han tenido una buena relación en los últimos años.

En 2018, cuando Sarah Jessica Parker expresó sus condolencias por la muerte del hermano de Cattrall, la actriz le respondió en Instagram: “Tu contacto contino es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras. Déjame poner esto muy claro: no eres mi familia y no eres mi amiga”.

‘Carrie’ a favor de un nuevo Sex and the city

A su vez, en setiembre, Sarah Jessica Parker dijo a Entertainment Tonight que estaba interesada en grabar “algunos episodios extras de Sex and the City”. “Más que hacer un reboot, lo que quiero es volver a la historia, mejor dicho, visitar de nuevo a los personajes. Me encantaría ver dónde están ahora todos, qué han estado haciendo desde la última película”, comentó.

Por el momento no hay información sobre una fecha de estreno del regreso de la ficción.