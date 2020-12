The Mandalorian 3: Pedro Pascal volverá como Din Djarin para Disney Plus

Disney Plus se ganó a los fans. El estreno del final The Mandalorian temporada 2 provocó que los seguidores de Star Wars se reconecten una vez más con el universo creado por George Lucas.

La ficción, que nos llevó a través del viaje de Grogu y Din Djarin por la galaxia, se despidió con un cierre importante: el ingreso de Luke Skywalker y R2D2 a la trama.

Tras el fin, más de uno se ha estado preguntando qué pasará con la historia, tras tener en cuenta las nuevas ficciones que llegarán, pero sobre todo si Pedro Pascal volverá a dar vida al cazarrecompensas.

Sobre este tema, el creador y productor ejecutivo de la serie, Jon Favreau, aclaró en Good Morning America que The book of Boba Fett será una serie independiente, pero tendrá lugar en la línea de tiempo de The Mandalorian. Así también, confirmó que la historia seguirá centrándose en el personaje de Pedro Pascal, Din Djarin.

“Tras grabar El libro de Boba Fett, nos centraremos en la producción de The Mandalorian 3, la cual traerá de vuelta al personaje principal que todos conocemos y amamos. Por ahora tenemos mucho contenido de Star Wars por salir, creo que en general habrán unas 10 historias más”, indicó.

Temuera Morrison y Ming-Na Wen protagonizarán la serie sobre Bobba Fett, que llegará en diciembre de 2021. Como confirmó Favreau, el personaje principal de Pascal volverá a The Manddalorian para su tercera temporada, la cual nos deberá dar información sobre el destino de Mando, pero sobre todo de Grogu (Baby Yoda), quien se fue a entrenar con Luke Skywalker.