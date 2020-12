Wonder Woman 1984: Zack Snyder desea que la gente vea la película

Wonder Woman 1984 llegó a las salas de cine y HBO Max, el pasado 16 de diciembre, luego de una serie de retrasos a causa de la crisis sanitaria. Así, los fanáticos finalmente presenciaron la batalla de la guerrera amazónica contra Cheetah y Max Lord.

La película consiguió un 89% de aceptación en el portal Rotten tomatoes y se convirtió en una satisfactoria continuación para sus seguidores. Sin embargo, el logro no sería suficiente para compensar la baja recaudación de taquilla en las salas de cine durante el fin de semana.

En este panorama, Zack Snyder reveló que ya vio la película y no podía estar más contento con el resultado. “Solo deseo que la gente la vea. Me encantaría que le fuera bien”, resaltó durante el Deck the halls of justice.

“Mi verdadera esperanza es que la gente la vea y se anime con ella, creo que en verdad es lo que puede lograr en estos tiempos oscuros, darle esperanza a la gente”, agregó el director de Justice league.

¿Cuánto recaudó Wonder Woman 1984?

En la taquilla mundial, Wonder Woman 1984 acumuló $ 38,5 millones de dólares, pasado el fin de semana de su estreno. Solo en China obtuvo $ 18,8 millones, por lo que el estudio espera que puedan remontar ganancias cuando llegue a los Estados Unidos en estas navidades.

En comparación con la primera entrega, hasta la fecha, cosechó un 48% menos de taquilla, debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y la lenta reactivación de la industria.