‘The Beatles: Get back’: documental de Disney Plus lanza adelanto

En marzo pasado, se informó que Walt Disney Studios había adquirido los derechos de distribución del documental The Beatles: Get back, proyecto de Peter Jackson, director detrás de la exitosa producción El señor de los anillos.

La cinta, que mostrará la calidez, camaradería y los pormenores de los músicos en medio de la realización del álbum de estudio Let It be, finalmente, ha lanzado un adelanto de sus imágenes.

Primer adelanto de The Beatles: Get back

El video inicia con Jackson sentado en su sala de edición de Nueva Zelanda y saludando la cámara. Aquí, explica que el plan inicial del documental era estrenar en setiembre del 2020, pero, como ha sido la tendencia este año para la industria audiovisual, la pandemia alteró los plazos y Disney decidió presentarla el año que viene.

El director indica que el proceso de edición está a mitad de camino, ya que The Beatles: Get back reúne 56 horas de material audiovisual nunca antes visto de la icónica banda británica.

“Como sabemos que han sido pacientes, y ahora más con la postergación del estreno, pensamos que es un buen momento para darles un pequeño adelanto de lo que hemos hecho; estamos trabajando todavía en el tipo de vibra y energía que brindará esta película. Esperamos robarles una sonrisa en estos momentos tan complicados”, comentó.

Por lo poco que se conoce, la película nos presentará momentos únicos y especiales en torno al último periodo de la banda británica antes de su separación en 1970.

En el adelanto, aparecen los cuatro miembros en medio de las sesiones de grabación. Mientras Paul McCartney y John Lennon no dejan de cantar, Ringo Starr hace malabares con las baquetas. A la misma vez, el buen humor de George Harrison se asoma y nos deja ver cómo mueve sus manos como si él fuera un director de orquesta.

The Beatles: Get back estará disponible en Disney + en el 2021.