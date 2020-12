Lucifer 6 no detendría el rodaje pese a posibles casos aislados de COVID-19

Lucifer se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. La obra protagonizada por Tom Ellis consiguió renovar una sexta y última temporada para la alegría de los fans.

Pese a la paralización de algunos proyectos de la industria del cine y la televisión debido a la pandemia del coronavirus, el show del gigante de streaming continúa con las grabaciones de la parte seis de la ficción desde octubre de 2020.

Según un reciente reporte de Variety (vía Wipy Tv), se han registrado alrededor de 13 personas que dieron positivo a la COVID-19 en la producción de Lucifer desde noviembre.

No obstante, el equipo de trabajo no detendría el rodaje debido a que la mayoría de casos son aislados y no produciría inconvenientes en la serie.

Recordemos que la segunda parte de la quinta temporada del programa de Netflix ya finalizó sus filmaciones y solo quedaría pendiente su fecha de estreno en la misma plataforma de videos online.

A finales de agosto, Ellis confesó a The Wrap lo que se espera en Lucifer 6. “Tuve una reunión de Zoom con los escritores la semana pasada, así que obtuve un resumen completo de la sexta entrega”.

“Es interesante porque obviamente pensamos que la temporada cinco era la última durante la mayor parte del tiempo. Íbamos en una dirección en particular y pasamos mucho tiempo pensando cuál sería el final de Lucifer”, finalizó el actor.

¿De qué trata Lucifer de Netflix?

La historia de Lucifer es la que todos conocemos: un ángel caído del cielo. Sin embargo, este señor del infierno está aburrido de su propia existencia. Por ello, decide abandonar su reino e ir a la ciudad de Los Ángeles a descubrir qué puede ofrecerle el mundo mortal.