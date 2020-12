Para gusto de los fanáticos, Ariana Grande llegó a Netflix con su película Excuse me, i love you, proyecto donde contará sus experiencias en los conciertos y fuera de ellos.

El documental expondrá los eventos detrás de cámaras del Sweetener World Tour , shows ejecutados en el 2019 en varias ciudades de Estados Unidos. Así también, algunas celebridades cercanas a la cantante tendrán breves participaciones en la cinta.

Tráiler de Excuse me, i love you

Lo que veremos en Excuse me, i love you

A parte de los pormenores de los shows, fanáticos podrán escuchar las versiones en vivo de sus éxitos más populares. Canciones como “7 rings” y “Thank u, next”, han sido incluidos en el film.

Así también, se presentará uno de los momentos más esperados por Ariana Grande: una invitación de Mariah Carey. En una secuencia del tráiler, se puede ver cómo la artista recibe una llamada de su manager Scooter Braun, quien le dice que Carey la invitó a ser parte del nuevo video de “All i want for christmas is you”.

“Aparentemente la solicitud vino de ella, no sé cómo sentirme ahora. Aprendí a cantar imitándola, a Beyonce y a Whitney Houston también. El hecho de que pensara en mí es conmovedor. Significa mucho para mí como artista y como fan”, comentó.

"She actually likes you a lot." - Scooter Braun talking to Ariana about Mariah Carey #excusemeiloveyou



pic.twitter.com/asVC6dDdzG — “ (@bloovline) December 21, 2020

Excuse me, i love you se une a los documentales musicales originales que Netflix ha lanzado en los últimos años. Entre ellos están: Gaga: five foot two (2017), Travis Scott: look mom i can fly (2019), Homecoming: a film by Beyoncé (2019) y Taylor Swift: miss americana (2020).