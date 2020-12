Batman: Zack Snyder desea que Ben Affleck finalice película con Deathstroke

La Justice league de Zack Snyder trajo de regreso a Ben Affleck como Batman para algunas nuevas grabaciones. Para alegría de sus seguidores, el actor estuvo muy cómodo con retomar el papel y dio pie a negociaciones para más proyectos dentro del Universo Extendido de DC.

Su partida de la franquicia dejo un vacío que los fans no creen que pueda ser suplantado, por lo que no pierden las esperanzas de que vuelva como el Hombre Murciélago. De esta manera, el actor finalmente podría realizar su película independiente del guardián de Gotham.

Como se recuerda, Affleck confesó que abandonó dicho proyecto porque sintió que “debería ser hecha por alguien que tuviera toda la pasión de la vida”. Sin embargo, esto podría cambiar con el estreno de Justice league y Zack Snyder no dudó en mostrar su respaldo.

“Mira, me encantaría que Ben hiciera esa película con Deathstroke (...) Eso sería genial y Joe Manganiello [intérprete del villano] es increíble”, contó el cineasta al canal John Doe movie reviews, lo que elevó las expectativas los fanáticos.

Joe Manganiello apareció solo es una de las escenas post-créditos del DCEU. Foto: Warner Bros

Joe Manganiello revela cómo iba a ser la película de Ben Affleck

“Era una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de dentro hacia fuera. Fue una cosa sistémica: mató a todos los que estaban cerca de Bruce y destruyó su vida para intentar hacerle sufrir porque sentía que Bruce era responsable de algo que le sucedió”, comentó el actor en una entrevista realizada por Yahoo.

Cabe resaltar que Justice league no es la única producción en la que Ben Affleck se pondrá el disfraz del Hombre Murciélago. En realidad, también formará parte de la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller y que aún no cuenta con fecha de estreno.