Animales fantásticos 3: Mads Mikkelsen empezó a grabar en reemplazo de Johnny Depp

Después de que Johnny Depp dejara su papel como Gellert Grindelwald en Animales fantásticos 3 por pedido de Warner Bros, el estudio eligió a Mads Mikkelsen como el nuevo villano de la historia.

Mikkelsen concedió una entrevista al portal Associated Press y confirmó que lleva una semana de trabajo en el set de grabación de la película. El actor también comentó que no ha tenido ocasión de hablar con Johnny Depp, pero espera poder hacerlo.

“No, no lo conozco. Me encontré con él una vez. Desearía tener su número de teléfono, pero desafortunadamente ese no es el caso. No hay nada que pueda hacer, siendo honestos. El único acercamiento que puedo tener es conectar el puente entre lo que él hizo y lo que voy a hacer, y después veremos que pasa.”

La tercera película es dirigida una vez más por David Yates y contará con un guion de J. K. Rowling. En el reparto, además de Mads Mikkelsen, encontramos a Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol y Ezra Miller.

Con Animales fantásticos 3 actualmente en producción, Warner Bros confirmó que el estreno del filme se dará el 15 de julio de 2022. Los detalles de la trama aún son escasos, pero se sabe que conduce a la participación del mundo mágico en la Segunda Guerra Mundial.