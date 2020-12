Wonder Woman: final fue impuesto por Warner Bros, según directora

Después de constantes contratiempos por la pandemia originada por el coronavirus, Wonder Woman 1984 finalmente se estrenará tanto en cines y a través de HBO Max.

Es así que nuevas revelaciones salen a la luz de parte de su director, Patty Jenkins, quien realizó una importante revelación al respecto para el portal IGN.

La cineasta confesó que el final de la primera cinta protagonizada por Gal Gadot no era el que ella había planeado y que fue impuesta por Warner Bros.

“El final original de la primera película era mucho más pequeño, pero el estudio me hizo cambiarlo en el último momento. Así que siempre me ha sentado un poco mal que eso fuera lo único de lo que la gente hablaba porque yo estaba completamente de acuerdo. Advertí al estudio de que no había tiempo para cambiarlo, pero se hizo lo que se pudo. Al final me gustó, pero no era el final original de la película”, confesó Jenkins.

Sin embargo, indicó que para Wonder Woman 1984 sí pudo realizar una conclusión sin presiones por parte Warner Bros.

“Esta vez me alegro de que hayamos podido tener los dos, un final con efecto visuales espectaculares, con una gran batalla, con la que me pasé genial grabándola y con la que me siento muy satisfecha y un final de película mucho más pausado con el que me siento muy feliz. Sin spoilers, suceden muchas cosas, pero fue muy divertido hacer que encajasen siendo tan diferentes”, explicó la directora.

Wonder Woman 1984 - tráiler