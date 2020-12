Tiny pretty things: ¿tendrá segunda temporada en Netflix?

Tiny pretty things finalmente se estrenó en Netflix para la alegría de los fans. El drama, basado en la novela de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton se enfocará en el ballet y cómo los estudiantes de una conocida escuela de Chicago deberán mejorar sus pasos para ser los mejores.

Pese a que este programa no sería el primero relacionado a los bailes, muchos cibernautas aseguran que el encanto de esta ficción es debido a su gran parecido con otras obras como Pretty little liars y Gossip girl.

Debido al éxito del show, algunos usuarios se preguntan si tendrá una segunda temporada en el gigante de streaming. A continuación, mencionamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Tiny pretty things tendrá temporada 2?

Hasta la fecha, Netflix no se ha pronunciado sobre una nueva entrega de Tiny pretty things. No obstante, el protagonista de la serie, Brennan Clost, declaró para el medio Digital Spy en qué se basaría la producción para una posible secuela.

“Todavía no hemos escuchado nada sobre la segunda temporada. Depende de la respuesta de la audiencia. Tenemos muchas esperanzas. Sé que nuestro showrunner ha desarrollado un esquema de 37 páginas para la ficción, pero no nos ha dicho acerca de ello. Entonces no sabemos nada”, finalizó el actor.

Recordemos que la novela original en la que se basó el show cuenta con otro libro que sigue las aventuras de los bailarines, por lo que no sería extraño que Netflix decida continuar con el proyecto.

¿De qué trata Tiny pretty things?

La historia se desarrolla en la escuela de ballet más prestigiosa de Chicago. En ella se encuentran los mejores estudiantes, por lo que competirán cada día.

No obstante, un día ocurre una tragedia. Una de las alumnas es empujada desde lo alto de un edificio y, a raíz de ello, la tensión en la escuela comienza a fluir.

Los jóvenes se darán cuenta de que no todo es perfecto en su academia y empiezan a salir a la luz muchos secretos que cambiarán sus vidas.