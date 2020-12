Spider-Man 3, WandaVision y Doctor Strange 2 conformarían trilogía del multiverso

Marvel Studios está listo para empezar la fase 4 de su universo cinematográfico, luego de los eventos ocurridos en Avengers: endgame. Todo parece indicar que el multiverso será el principal atractivo de esta nueva etapa, por lo que el estudio ha preparado varias series que estarán interconectadas con las películas.

En las últimas semanas, la tercera entrega de Spider-Man ha acaparado la atención de los fans porque traería de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles como el Hombre Araña. Sin embargo, esta unión de diferentes mundos no se trataría de una historia independiente en el MCU.

Tom Holland es el actual Spider-Man dentro del UCM y Sony. Foto: composición / Marvel / Sony

De acuerdo al insider Daniel Richtman, Spider-Man 3 será la segunda parte de una trilogía que empezará con WandaVision y finalizará en Doctor Strange in the multiverse of madness.

Según la fuente de Patreon, la película empezará exactamente donde culmina su predecesora: Far from home. Así, veremos a Peter tratando de limpiar su nombre mientras toda la locura multiversal sucede debido a Wanda Maximoff.

Doctor Strange también hará acto de presencia para hacerle entender a Peter todo lo que está pasando. Solo en el tercer acto es cuando los otros Spider-Man finalmente aparecerían para ayudar a vencer a los villanos de otras tierras: Electro, Doctor Octopus, entre otros conocidos.

Spider-Man 3: fecha de estreno

En un principio, la tercera entrega del Trepamuros iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero debido a la crisis del coronavirus, la película retrasó su lanzamiento al 5 de noviembre de 2021.

Sin embargo, el reciente movimiento de fechas en Disney ha hecho que la película se programe para el 17 de diciembre de 2021.