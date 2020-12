Wonder Woman 1984: Patty Jenkins no iba a dirigir cinta por brecha salarial

A días del estreno de Wonder Woman 1984, las entrevistas y reacciones del elenco son cada vez más frecuentes. En esta ocasión, quien ha hablado un poco del proyecto ha sido Patty Jenkins, directora del film.

Durante una entrevista para el podcast Happy sad confused, la cineasta reveló por qué Warner Bros. tardó tanto tiempo en confirmar que ella regresaría como directora para WW1984.

De acuerdo con la cineasta, el estudio le ofrecía un pago “inaceptable al tratarse de una película de superhéroes”. Incluso mencionó que consideró mudarse a otro realizadora, aunque esto implicara recibir un salario inferior.

“Me iba a ir. Mencioné que estaría feliz de ir a otra empresa y ganar una cuarta parte de lo que obtuve por la primera cinta”, explicó.

En otro momento, Jenkins manifestó que no le fue difícil averiguar cuánto dinero más ganaron cineastas varones al momento de dirigir su primera película de cómics. Aquí se dio cuenta que la brecha salarial, pese al paso del tiempo, todavía existe en Hollywood.

“Les pagaron siete veces más que a mí por la primera película que dirigieron. Luego, en la segunda, todavía les dieron más. Fue fácil en las negociaciones decir: ‘Esto no puede ser, no con Wonder Woman’”, detalló.

Patty Jenkins ha dirigido las dos películas de Wonder Woman con Gal Gadot Foto: Warner Bros

Por otro lado, Jenkins resaltó que la etapa previa a la producción de Wonder Woman 1984 la ayudó para alzar su voz en una industria que sigue desigual. Así también, le sirvió para demostrar que su trabajo era merecedor de un salario al mismo nivel que el de cualquier otro director.

“Es interesante que, como alguien que nunca obtuvo ningún beneficio en mi carrera hasta la Mujer Maravilla, siempre estuve en paz con eso. Yo estaba como, ‘Oye, lo entiendo’. Pero ahora estaba como, ‘Escucha, nunca gané dinero en mi carrera porque tú siempre tuviste la influencia y yo no’. Pero la situación ahora es distinta, los papeles cambiaron”, agregó.

Wonder Woman 1984 se estrena el próximo 25 de diciembre de 2020 en salas de cine y en HBO Max.