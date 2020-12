The mandalorian 2 final explicado: qué significa el regreso de Luke Skywalker

Con un total de ocho episodios, The mandalorian temporada 2 llegó a su épico final en Disney Plus y dejó en claro que no hay límites para expandir el universo de Star wars. Por su parte, los fanáticos ya están con ganas de ver más episodios de la ficción que nos muestra el viaje de Mando y Baby Yoda.

Como vimos a lo largo de la entrega, la Fuerza se hizo más presente y se revelaron mayores detalles sobre la identidad de ‘El niño’. La aparición de Ahsoka y Boba Fett fue una grata sorpresa para los fans, pero nadie esperaba el regreso de un emblemático Jedi de la franquicia.

The mandalorian temporada 2 llegó a su fin con uno de los capítulos más celebrados por los fans Foto: composición/Disney Plus/Lucasfilm

En el octavo capítulo de The mandalorian 2, un X-Wing apareció para salvar a los protagonistas, luego del rescate de Grogu. Finalmente se reveló que los ocupantes de la nave eran R2D2 y Luke Skywalker, quienes los ayudan contra los Stormtrooper y se ocupan de la criatura en adelante.

¿Qué significa el regreso del Jedi para el futuro de Grogu? Según dio a conocer la última trilogía cinematográfica, Skywalker se encuentra en un viaje de autodescubrimiento y aún no toma la decisión de abrir una nueva academia jedi. Por esta razón, se presume que se convertiría en el maestro que Grogu tanto necesita.

En consecuencia, la tercera temporada de The mandalorian abarcaría lo que sería el crecimiento de Baby Yoda al lado del maestro jedi. Sin embargo, no se trataría de una parte central porque la historia principal está basada en la relación paternal entre Mando y el pequeño.